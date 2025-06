Tennis, Muratori e Manduchi in semifinale al Cerri

Sui campi del Ct Cerri è ormai alle battute finali il torneo Under 16, maschile e femminile. Nel maschile semifinali per Francesco Muratori (Tc Riccione) e Julian Manduchi (Tc Riccione). Quarti: Leonardo Bartoletti-Andrea Picariello (n.3) 6-7, 6-2, 10-7, Ian Catallo-Matteo Rosti 2-6, 6-4, 10-4, Francesco Muratori (n.1)-Federico Berti 6-2, 6-1. Semifinale anche per Julian Manduchi. Nel femminile conquista la finale Aurora D’Errico (Top Tennis Fano) che ha battuto Eleonora Morosini 6-0, 6-0.

Intanto da domani scatta sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile con la bellezza di 111 iscritti.