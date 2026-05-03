Tennis, Muratori dominatore a Riccione

Francesco Muratori protagonista assoluto sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione dove si è concluso il torneo di 3° categoria maschile. In finale il riminese portacolori del Tc Riccione, che in semifinale aveva vinto il derby della Perla Verde con Nicolas Spimi, si è imposto con un secco 6-2, 6-0 sul 3.1 Pietro Rinaldini (Ct Casalboni), testa di serie n.2, che in semifinale aveva beneficiato del forfait di Andrea Grossi. Quarti: Grossi-D’Alise 6-2, 6-3, Rinaldini-Monti 4-6, 6-3, 13-11, Spimi-Ascani 6-2, 6-1, Muratori-Carioni 6-2, 6-0. Semifinale: Francesco Muratori (3.1, n.5)-Nicolas Spimi (3.1, n.1) 6-3, 6-3.