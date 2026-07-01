Tennis, Muraccini vola negli ottavi all’Open del Valmarecchia Sporting Club

CESENA. Il sammarinese Mattia Muraccini, portacolori del Valmarecchia Sporting Club, raggiunge i big negli ottavi del torneo nazionale Open organizzato dal Tennis Club Ippodromo di Cesena, la terza edizione del torneo “Ida Rubini”, una grande rassegna che terrà banco sui campi del Club cesenate fino a domenica, dotata di un montepremi di 10.000 euro. L’organizzazione è del Club cesenate e di tutti i maestri e tecnici dello staff di Tennissimo.

Il 2.7 nazionale del Titano, dopo il successo su Federico Baldinini, ha beneficiato del forfait del 2.3 Lorenzo Rottoli (n.7). Nel turno precedente in bella evidenza il ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia), Gabriele Sgroi (Ct Cesena), il giovane cervese Enea Vinetti (Ten Sport Center), Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena) e Jamal Urgese (Forum Forlì).

Risultati 3° turno: Frederick Cortesi (2.8)-Jacopo Martinelli (2.6) 6-7, 6-3, 10-6, Roberto Lavelli (2.8)-Gian Marco Ricci (2.7) 6-2, 6-1.

4° turno: Arturo Pierangeli (2.5)-Beniamino Savini (2.7) 5-7, 6-2, 10-8, Mattia Muraccini (2.7)-Federico Baldinini (2.5) 7-6, 6-0, Luigi Valletta (2.4)-Daniele Chiurulli (2.6) 6-4, 6-2, Antonio Di Rubba (2.4)-Alex Guidi (2.6) 6-4, 3-6, 10-6, Gabriele Sgroi (2.7)-Edoardo Pagnoni (2.5) 6-3, 6-3, Enea Vinetti (2.6)-Riccardo Ercolani (2.7) 7-5, 6-7, 10-8, Riccardo Pasi (2.5)-Marco Bonelli (2.6) 6-2, 1-1 e ritiro, Jamal Urgese (2.6)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-2, 6-4.