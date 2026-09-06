Tennis, Muraccini, Savini, Giangrandi al 3° turno al Cicconetti

Entra nella fase più interessante il torneo Open maschile organizzato dal Ct Cicconetti di Rimini, dotato di un montepremi di 1000 euro. Avanzano nel tabellone finale Mattia Muraccini, Beniamino Savini, Pietro Vagnini e Marco Giangrandi. Tabellone finale, 2° turno: Mattia Muraccini (2.7)-Matvii Lemishko (2.8) 6-3, 6-1, Beniamino Savini (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-1, 6-3, Pietro Vagnini (2.8)-Luca Andruccioli (3.1) 6-4, 6-2, Giacomo Ercolani (2.8)-Francesco Mandelli (3.1) 7-6 (5), 4-6, 10-5, Marco Giangrandi (2.8)-Federico Pasquale D’Intino (3.1) 6-2, 6-3.