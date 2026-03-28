Tennis, Muraccini, Riccardi, Brunetti al 4° turno a Riccione

Prosegue il torneo Open di Primavera al Tc Riccione. Nel tabellone maschile avanzano il nazionale sammarinese Mattia Muraccini (Valmarecchia Sporting Club), Jacopo Emanuele Riccardi (Tc Viserba) e Davide Brunetti (Galimberti Team).
Terzo turno: Mattia Muraccini (2.7)-Luca Grasso 6-7 (6), 6-4, 10-4, Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Edoardo Vallè (2.8) 6-1, 6-2, Frederick Cortesi (3.1)-Luca Di Florio 7-6 (5), 3-6, 13-11, Davide Brunetti (2.7)-Federico Strocchi (2.6) 7-6 (6), 6-2, Nicholas Scala (2.7)-Matteo Mucciarella (2.7) 6-3, 7-5, Alex Romano (2.7)-Sebastiano Tombolini (2.8) 6-1, 6-0.
Nel femminile le prime a qualificarsi per il tabellone finale sono state la 2.8 riminese Matilde Morri (Ct Rimini) e l’altra 2.8 Matilde Fini, seguite da Clara Marzocchi (Tc Ippodromo), Angie Bentini (Tc Faenza), la beniamina di casa Francesca Sparnacci avanza con un “positivo” anche nel tabellone principale.
Turno di qualificazione: Clara Marzocchi (2.8, n.1)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-2, 6-0, Angie Bentini (2.8, n.2)-Lisa Pierini (3.1) 6-2, 6-2, Francesca Sparnacci (3.1)-Giorgia Marconi (2.8, n.3) 6-0, 7-5, Giulia Mercuri (2.8, n.4)-Angelica Bonetti (3.1) 6-4, 6-2. Tabellone finale, primo turno: Francesca Sparnacci (3.1)-Aurora Fabbri (2.7) 7-6 (4), 6-3.