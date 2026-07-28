Tennis, Muraccini e Sgroi negli ottavi al Paradiso

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Centro Paradiso di Cesenatico. Nel main-draw conquistano gli ottavi Gabriele Sgroi e Mattia Muraccini. Tabellone finale, secondo turno: Giorgio Ruggeri (2.8)-Leonardo Bartoletti (3.1) 6-2, 0-6, 10-5, Enea Castelvetro (2.8)-Beniamino Savini (2.7) 6-2, 5-2 e ritiro, Simone Todaro (2.8)-Giovanni Lelli Mami (2.7) 6-4, 6-4, Jacopo Liverani (2.8)-Alessandro Cortesi (3.2) 6-2, 7-5. Terzo turno: Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Califano (2.6) 4-6, 6-0, 10-5, Mattia Muraccini (2.7)-Andrea Zanuccoli (3.1) 6-0, 6-3.