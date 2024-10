Tennis, Mucciarella, Ercolani e Bartoli in semifinale a Cervia

Dopo Federico Baldinini anche Matteo Mucciarella, Luca Bartoli e Giacomo Ercolani conquistano le semifinali nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia, la grande rassegna di fine stagione agonistica che vede al via ben 93 giocatori. Nei quarti Matteo Mucciarella (Ct Zavaglia) ha fermato il beniamino di casa Nicola Tocci, Luca Bartoli (Tc Viserba) non ha incontrato ostacoli contro Marco Caporali (Tennis Villa Carpena), mentre il 3.1 Giacomo Ercolani (Ct Casalboni Santarcangelo) è passato per il forfait di Pietro Ricci (2.6), testa di serie n.2.

Quarti: Matteo Mucciarella (2.7, n.4)-Nicola Tocci (2.8) 6-3, 6-3, Luca Bartoli (2.6, n.3)-Marco Caporali (2.8) 6-1, 6-2.

Oggi le semifinali, alle 14 Bartoli-Ercolani, alle 16.30 Baldinini-Mucciarella.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, giudice arbitro assistente Ottaviano Turci, direttrice di gara Gioia Barbieri.