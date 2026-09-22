Tennis, Morri, Sparnacci, Stella agli ottavi al Paradiso

Avanza il torneo Open femminile organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Conquistano gli ottavi Marta Bertozzi (Coopesaro Tennis), Alice Battistelli (Ct Fermignano), Francesca Sparnacci (Tc Riccione), Alice Stella (Tc Faenza) Matilde Morri (Ct Rimini) e la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club).
Tabellone finale, 2° turno: Clara Marzocchi (2.8)-Aurora Baldassarri (3.1) 6-3, 6-1, Alice Battistelli (2.7)-Ginevra Baldazzi (2.8) 6-2, 6-0, Francesca Sparnacci (2.7)-Anastasia Lugaresi (3.1) 7-5, 2-6, 10-8, Marta Bertozzi (3.1)-Nicole Ballotta (2.7) 2-6, 6-0, 11-9, Alice Stella (2.7)-Angelica Bonetti (3.1) 4-6, 7-5, 10-7, Matilde Morri (2.7)-Agata Bravin (3.1) 6-0, 6-1, Serena Pellandra (2.7)-Federica Matteucci (3.1) 6-2, 6-3. Oggi ottavi a partire dalle 17.