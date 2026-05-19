Tennis, Morri e Muratori avanti al Mi.Ma.

Avanza il torneo Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Nel tabellone finale maschile avanzano Ettore Moretti, Federico Lambertini ed Enea Sabatini. Turno di qualificazione: Frederick Cortesi (3.1, n.1)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-2, 6-0, Matteo Culcasi (3.1)-Giacomo Sgubbi (3.3) 6-3, 6-0, Giacomo Fabbri (3.1, n.5)-Iangabriel Ferrara (3.1) 7-5, 6-1, Alessandro Vavalà (3.2)-Alex Vincenzi (3.1, n.6) 3-6, 6-1, 10-6. Primo turno tabellone finale: Ettore Moretti (2.8)-Francesco Muratori (3.1) 6-3, 6-3, Federico Lambertini (3.1)-Christian Ottaviani (2.8) 6-7 (4), 6-2, 10-6, Enea Sabatini (2.8)-Vincenzo Coppi (3.1) 6-3, 5-7, 10-7.
Nel femminile disco verde per Matilde Morri e Vittoria Muratori. Tabellone di 3°, secondo turno tabellone finale: Elena Ravani (2.7)-Emma Baldassari (2.8) 6-2, 6-0, Vittoria Muratori (2.7)-Lucrezia Cavalieri (2.8) 6-1, 6-3, Matilde Morri (2.8)-Luigia Candelori (2.7) 6-1, 6-4, Teresa Cinquino (2.8)-Gioia Angeli (2.7) 6-2, 6-2. 3°turno: Beatrice Bruni Lotti (2.6)-Laura Garofalo (2.8) 6-2, 6-1.