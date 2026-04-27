Tennis, Morri e Bovara protagoniste sul Titano

Avanza il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club. Conquista gli ottavi Matilde Morri (Ct Rimini), la prima a tagliare il traguardo dei quarti è stata Maria Bianca Bovara (Tc Viserba). Tabellone finale, 1° turno: Serena Pellandra (2.7)-Martina Ruggeri (2.7) 6-1, 6-2, Vittoria Muratori (2.7)-Maria Luce Ossani (2.7) 6-2, 4-6, 10-8, Viola Amati (2.7)-Gioia Angeli (2.7) 6-3, 3-6, 10-4, Matilde Morri (2.8)-Francesca Sparnacci (3.1) 6-1, 7-5. Ottavi: Maria Bianca Bovara (2.7)-Alice Rossi (2.8) 6-2, 6-1.