Tennis, Morolli supera il francese Morand a Monastir

Monastir
Jacopo Antonelli impegnato nelle qualificazioni del torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (30.000 dollari, hard outdoor) dove al 1° turno ha ceduto 6-1, 6-2 all’inglese Ewen Lumsden (n.2). Nel contemporaneo torneo Itf Men’s Future dotato di 15.000 dollari di montepremi Lorenzo Angelini parte dal tabellone principale, dalle qualificazioni Alberto Morolli (n.14) che al 1° turno ha battuto 6-3, 6-1 il francese Lukas Morand ed ora affronta il coreano Seongwoo Cho (n.3).
Vila Real de Santo Antonio
Carlo Alberto Caniato è il n.6 del seeding nel torneo Itf Men’s Future portoghese di Vila Real de Santo Antonio (30.000 dollari, hard outdoor).
Oberhaching
Enrico Dalla Valle nel tabellone principale del torneo Itf Men’s Future tedesco di Oberhaching (15.000 dollari, cemento indoor), il “Tennisbase Open”.