Tennis, Morolli-Simoncelli la finale al River

Tennis
  • 02 agosto 2026
Tennis, Morolli-Simoncelli la finale al River

Al gran finale il torneo Open maschile “Vaniglia”, la terza edizione organizzata da River 22 Sporting Club. La finale mette di fronte il riminese Alberto Morolli (Tc Triestino) e David Simoncelli (Ct Rovereto). Tabellone finale, quarti: David Simoncelli (2.4, n.3)-Alex Guidi (2.6) 6-1, 1-0 e ritiro, Alberto Morolli (2.2, n.1)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-3, 7-6 (3), Alessandro Dragoni (2.5, n.4)-Enea Vinetti (2.6) 6-3, 6-3. In semifinale anche Riccardo Muratori (2.7). Semifinali: Morolli-Dragoni 6-0, 4-0 e ritiro, Simoncelli-Muratori 6-2, 6-0.

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