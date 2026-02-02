Tennis, Morolli nel tabellone principale a Monastir, Pecci è il numero 6 del Future di Sharm El Sheik

Alberto Morolli si qualifica per il tabellone principale nel torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). 1° turno qualificazioni: Theo Hermann (Fra, n.5)-Antonelli 6-2, 6-3, Morolli (n.14)-Achref Ltaief (Tun, wild-card) 6-2, 6-2. Al 2° e decisivo turno il riminese ha battuto il greco Michalis Sakellaridis (n.7) per 6-4, 3-6, 10-6. Ora nel 1°turno del main-draw se la vede contro il francese Theo Herrmann (qualificato). Doppio, 1° turno: Morolli-Kovac (Ita-Slo) contro Chen-Pan (Chn, n.3), Antonelli-Lin (Ita-Chn) contro Cho-Kim (Kor).

Alessandro Pecci è il n.6 del seeding nel torneo Itf Men’s Future egiziano di Sharm El Sheik (15.000 dollari, hard outdoor), parte dalle qualificazioni Filippo Mazzola (n.15) che al 1° turno ha battuto nettamente 6-1, 6-0 l’inglese Carl Holder ed al 2° si è ripetuto ai danni dell’olandese Max Van Nunen, travolto 6-2, 6-1. Al 3° turno contro il cinese Xiaoyin Yang (n.8). Doppio, 1° turno: Mazzola-Pecci contro Faucon-Vasser (Bel-Usa, n.4).