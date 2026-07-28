Tennis, Morini, Zattini, Falzoni al 5° turno al Torneo del Turista

Avanza il 45° Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”. Torneo maschile, quarto turno: Thomas Carroli (4.2)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 4-6, 6-2, 12-10, Alessandro Piraccini (4.3)-Marco Cantagallo (4.2) 2-6, 6-0, 10-4, Tommaso Pangrazi (4.5)-Carlo Bega (4.2) 6-3, 6-4, Nicola Xella (4.5)-Davide Bernabini (4.2) 7-5, 3-6, 11-9, Alberto Zattini (4.2)-Gian Franco Corrado (4.2) 4-6, 6-4, 10-8, Enrico Rossi (4.2)-Paolo Sabatini (4.4) 6-1, 6-1, Andrea Lani (4.4)-Stefano Marcheselli (4.2) 6-2, 7-5, Tomas Morini (4.3)-Simone Fantini (4.2) 7-5, 2-6, 11-9, Diego Casadei (4.2)-Marco Gottardo Mellina 6-2, 6-4, Giorgio Vocaturo (4.2)-Giovanni Bertoni (4.5) 6-1, 6-0, Niccolò Tedeschi (4.2)-Luigi Vicari (4.4) 6-4, 6-1, Alessandro Falzoni (4.2)-Andrea Bellegati (4.3) 6-3, 3-0 e ritiro.
Turno di qualificazione: Andrea Marcucci (4.1, n.5)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-2, 6-2, Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.6)-Luca Guerrini (4.6) 6-3, 6-3, Paolo Pianesani (4.1, n.14)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 3-6, 7-6 (2), 10-4, Umberto Baldini (4.4)-Marco Schiavo (4.1, n.10) 6-3, 6-3.
Singolare femminile, turno di qualificazione: Greta Bighini (4.1, n.5)-Alice Pignatti (4.3) 6-4, 4-6, 10-4, Martina De Feo (4.4)-Valeria Battistelli (4.1, n.2) 6-0, 6-0, Elisabetta Dallari (4.1, n.3)-Linda Zanini (4.3) 6-2, 6-0, Melania Vancini (4.1, n.4)-Rodica Chis Frida (4.2) 6-0, 6-2.
Doppio, 1° turno: Caniato-Morisi b. Regazzoni-Coppini 6-7 (4), 6-4, 10-4, Gianluca e Ludovico Zammarchi b. Sanzani-Balestri 6-0, 6-1, Bertoni-Mazzolani b. Marcheselli-Maestri 6-1, 6-3, Celli-Ancarani (n.5) b. Ravegnini-Rinaldi 6-3, 6-2, Ravera-Borghetti (n.6) b. Sabatini-Tedeschi 6-3, 6-1, Giardi-Montemaggi b. Zignani-Fantini 6-7 (4), 7-6 (3), 10-8, Ramponi-Duranti b. Casadei-Belletti (n.2) 6-3, 6-3, Fabbri-Galizzi b. Foschi-Fiori 6-4, 3-6, 11-9, Pambianco-Maccaferri b. Blatti-Pacchioni (n.7) 7-5, 4-6, 10-3.