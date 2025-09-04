Tennis, Morigi e Lombardi in semifinale al Casalboni

Avanza il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile il primo semifinalista è Jeremiah Tiger Pfister. Ottavi: Marco Cola (3.3, n.5)-Valerio Carli (3.5) 6-1, 7-5, Michele Tonti (3.3, n.6)-Alberto Compagnoni (3.4) 7-6, 6-4, Simone Padovani (4.1)-Lorenzo Neri (3.2, n.3) 6-3, 6-0, Luca Blatti (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-0, 6-4. Quarti anche per Alessandro Manduchi (3.4). Quarti: Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Julian Manduchi (3.1, n.1) 6-2, 6-1. Nel femminile la prima semifinalista è Giulia D’Altri che ha battuto Daniela Morigi 4-6, 6-2, 10-5. Avanza anche Aurora Lombardi per il forfait della sua avversaria.