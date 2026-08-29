Tennis: Morganti in finale nell’Under 10, Dellarosa-Balc la finale Under 12 all’Up Torre Pedrera

Tennis
Gianmaria Della Rosa in azione
Gianmaria Della Rosa in azione

TORRE PEDRERA. Alle battute finali sui campi del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale giovanile Under 10-12 maschile.

Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).

Quarti: Mattia Zammarchi-Giulio Merendino 6-1, 6-0, Noah Escalona-Federico Campana 6-3, 6-2. Semifinale: Morganti-Alesio 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 maschile finale tra Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) e Patrick Balc (Ten Sport Center).

Semifinali: Gianmaria Dellarosa (n.1)-Tommaso Scungio (n.4) 6-1, 6-4, Patrick Balc (n.2)-Alex Sciutti (n.3) 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.

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