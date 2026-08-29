Tennis: Morganti in finale nell’Under 10, Dellarosa-Balc la finale Under 12 all’Up Torre Pedrera

TORRE PEDRERA. Alle battute finali sui campi del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale giovanile Under 10-12 maschile.
Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).
Quarti: Mattia Zammarchi-Giulio Merendino 6-1, 6-0, Noah Escalona-Federico Campana 6-3, 6-2. Semifinale: Morganti-Alesio 6-3, 6-3.
Nell’Under 12 maschile finale tra Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) e Patrick Balc (Ten Sport Center).
Semifinali: Gianmaria Dellarosa (n.1)-Tommaso Scungio (n.4) 6-1, 6-4, Patrick Balc (n.2)-Alex Sciutti (n.3) 6-1, 6-3.
Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.