Tennis, Moretti, Gualandri avanti a Misano

E’ in pieno svolgimento sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 3° categoria maschile. Sezione 4° categoria, tabellone finale, 1° turno: Cristian Achilli (4.1)-Alberto Battaglini (3.5) 7-6, 6-3, Gian Nicola Lonfernini (3.5)-Enrico Ciotti (4.2) 6-1, 6-0, Francesco Mazza (3.5)-Davide Pierini (4.1) 6-0, 6-2, Gianfilippo De Palma (3.5)-Andrea Bonetti (4.1) 6-3, 6-2, Michele Moretti (3.5)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-2, 6-2, Guido Giugliano (3.5)-Luca Cantelli (Nc) 6-1, 6-1, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Umberto Uguccioni (4.1) 7-5, 6-1.