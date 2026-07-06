Tennis, Mora e Busi promosse al Cerri

Al Ct Cerri di Cattolica avanza il torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Maschile, tabellone di 3°, terzo turno: Cesare Andrea Castellani (3.3)-Villiam Ricci (3.5) 6-1, 6-2, Davide Bolzoni (3.2)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-2, 6-3, Filippo Marcaccini (3.3)-Juri Gabellini (3.5) 3-6, 6-2, 10-4, Filippo Flamigni (3.2)-Tommaso Mandelli (3.4) 6-1, 6-3, Andrea Fiocchi (3.2)-Matteo Silvagni (3.4) 6-4, 6-4, Alessandro Cortesi (3.2)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-1, 6-2, Alessandro Angeletti (3.3)-Luca Lorenzi (3.1, n.9) 6-3, 7-5, Alessandro Naso (3.1)-Pietro Perfetto (3.1) 6-3, 4-6, 10-6, Andrea Tinarelli (3.1)-Riccardo Livi (3.1) 6-1, 6-2.
Femminile, tabellone di 3°, secondo turno: Emma Pelliccioni (3.4)-Aurora Sartore (3.3) 6-2, 6-0, Cecilia Rondinelli (3.3)-Giulia D’Altri (3.2) 6-3, 6-3, Bianca Cecchini (3.2)-Camilla Mazzola (3.2) 6-4, 6-1. Turno di qualificazione: Francesca Mora (3.1, n.3)-Bianca Cecchini (3.2) 2-6, 6-4, 10-4, Margherita Busi (3.1, n.2)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-4, 6-3.