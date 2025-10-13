Tennis, Montuschi e Asia Caputo vincono a Russi

Sui campi del Russi Sporting Club è andato in scena il torneo giovanile, il Rodeo Weekend Under 12. Nel maschile successo di Federico Montuschi (n.1), portacolori del Tc Faenza, che ha battuto in semifinale Riccardo Granone 4-3, 4-2 e in finale Matteo Rinuncini (n.2) del Tc Conselve, 4-3, 4-3. In semifinale quest’ultimo aveva battuto Manuel Celli 4-2, 4-2. Nel femminile si è imposta Asia Caputo (Ct Pieve di Cento), testa di serie n.1, che ha regolato in semifinale Irene Landuzzi 4-0, 4-3 e in finale Anna Santi (n.2) della Virtus Bologna 2-4, 4-0, 7-5.