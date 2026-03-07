Tennis, Monti-Pompignoli la finale del Quarta alla Polisportiva Sammartinese

FORLI’. Finale tra Matteo Monti (Tennis Villa Carpena) ed Enrico Pompignoli (Tc Castelbolognese) nel torneo di 4° categoria organizzato dalla Polisportiva Sammartinese (Forlì). Finale domenica mattina alle 10.
Quarti: Matteo Monti (4.3)-Giuliano La Barba (4.2) 6-3, 6-0, Enrico Pompignoli (4.1)-Leo Piraccini (Nc) 6-4, 6-0, Christian Giacalone (4.1)-Giovanni Maria Monti (4.1) 6-2, 6-1. Semifinali anche per Nicolò Zazzaroni (4.6). Semifinali: Enrico Pompignoli-Christian Giacalone 6-4, 6-0, Matteo Monti-Nicolò Zazzaroni 4-6, 6-3, 12-10.
Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Gianni Tiziano Del Gobbo.