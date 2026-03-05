Tennis: Monti, Pompignoli e Zazzaroni in semifinale al Quarta della Polisportiva Sammartinese, i primi risultati del Terza al Ct Meldola

FORLI’. Alle battute finali sui campi della Polisportiva Sammartinese (Forlì) il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Conquistano le semifinali Matteo Monti, Enrico Pompignoli e Nicolò Zazzaroni. Tabellone finale, ottavi: Giovanni Maria Monti (4.1)-Giulio Negrini (4.6) 6-1, 7-6 (5), Christian Giacalone (4.1)-Francesco Gallo (4.1, n.6) 6-2, 4-6, 10-3.

Quarti: Matteo Monti (4.3)-Giuliano La Barba (4.2) 6-3, 6-0, Enrico Pompignoli (4.1)-Leo Piraccini (Nc) 6-4, 6-0.

Semifinali anche per Nicolò Zazzaroni (4.6).

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Gianni Tiziano Del Gobbo.

MELDOLA. Primi match nel torneo nazionale di 3° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola. Si tratta della 9° edizione del torneo “Città di Meldola” che terrà banco fino al 18 marzo. Straordinaria la partecipazione, sono stati ben 144 i giocatori al via, alla fine limitati a 104. I big alla vigilia sono certamente i 3.1 Tommaso Servadei, Marco Menichetti, Felix Legnani, Gregorio Russo, Andrea Monti, Alessandro Orlandini, Enea Castelvetro, Alessandro Naso e Luca Padovani. Tanti i 3.2 in campo per garantire una notevole qualità al torneo meldolese che per due settimane regalerà un tennis piacevole sui campi di Piazzale della Libertà. Si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Daniel Pellegrini, Filippo Fabbri, Davide Ceccarelli, Ciro Donnarumma, Giovanni Zardi, Davide Faoro, Matteo Sirca, Filippo Foschi, Fabio Di Tante, Loris Pasini, Giuseppe Leoncini, Pietro Martines e Mirco Boschi. Nel tabellone finale n.1 Luca Padovani, n.2 Alessandro Orlandini, n.3 Marco Menichetti, n.4 Alessandro Naso, n.5 Enea Castelvetro, n.6 Gregorio Russo, n.7 Andrea Monti, n.8 Tommaso Servadei, n.9 Felix Legnani, n.10 Davide Casadio (3.2).

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.