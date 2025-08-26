Tennis: Monti, Pompei, Ravera e Ruggeri avanzano all’Open “Calisesi” del Ct Cesena

CESENA. Avanza il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 31 agosto. Nel tabellone di 3° si qualificano, tra gli altri, Andrea Monti, Luca Pompei, Nicola Ravera e Luca Ruggeri. Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Alessandro Pesaresi (3.1, n.2)-Marcello Pirini (3.5) 6-0, 6-2, Ettore Moretti (3.1, n.4)-Alessandro Monti (3.3) 5-7, 7-6 (5), 10-8, Nicolò Ceccarelli (3.4)-Tommaso Lombardi (3.4) 6-0, 6-1, Pietro Bramanti (3.1, n.1)-Marco Mentili (3.5) 6-3, 6-3, Andrea Monti (3.1, n.3)-Giovanni Neri (3.3) 6-3, 6-4, Luca Pompei (3.1, n.5)-Alan Adiel Bardi (3.3) 6-4, 5-7, 10-4, Luca Ruggeri (3.3)-Mattia Degli Esposti (3.1, n.6) 6-3, 0-6, 10-6, Nicola Ravera (3.3)-Alessandro Cortesi (3.2, n.7) 6-1, 7-6 (1), Elia Lazzeri (3.2, n.8)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 6-2. Si qualifica anche Mattia Sartoni (3.2, n.10). Il giudice di gara è Loredana Amadori.