Tennis, Monti, Mazzotti, Vincenzi agli ottavi al Paradiso

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile conquistano gli ottavi Alessandro Monti (Ct Cesena), Francesco Mazzotti (Tc Parckin Cesenatico) ed Edoardo Vincenzi (Tc Faenza). Terzo turno: Alessandro Monti (3.3)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-3, 6-4, Francesco Mazzotti (3.3)-Mattia Graffiedi (3.5) 6-2, 6-4, Edoardo Vincenzi (3.3)-Nicola Ravera (3.4) 6-4, 6-0. Ottavi anche per Pietro Corbelli (4.1) e Paolo Gori (3.5).
Nel femminile 3° turno per Cecilia Rondinelli, Lucia Barbieri e Margaret Tonelli. Secondo turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Paola Israelachvili (3.3) 6-1, 6-1, Lucia Barbieri (4.1)-Flora Zanzi (3.4) 7-6 (2), 3-6, 11-9, Margaret Tonelli (3.5)-Vanessa Tessore (4.3) 6-4, 6-0.