Tennis, Monti al 4° turno alla Buscherini

Avanza sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Tabellone di 3° categoria, secondo turno: Oreste Mezzetti (4.4)-Paolo Duranti (3.4) 3-6, 7-6 (5), 10-0, Stavros Papageorgiou (3.3)-Francesco Peruzzi (4.2) 6-4, 6-1, Diego Cencini (3.3)-Emanuele Cedioli (4.1) 6-0, 6-2, Gian Matteo Zanzi (3.3)-Matteo Sirca (4.1) 6-3, 6-4, Pietro Matteini (3.3)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 7-6 (9), 6-4, Valentino Salami (3.3)-Alessandro Gaudenzi (3.3) 6-4, 7-5, Giacomo Fabbri (3.2)-Andrea Scazzieri (3.2) 3-6, 6-4, 10-6, Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Francesco Cuppi (3.2) 4-6, 6-4, 10-5.
Terzo turno: Andrea Monti (3.2)-Roberto Mandanici (3.4) 6-3, 6-1.
Sorteggiato intanto il tabellone dei 2.7-2.8 che vede queste teste di serie, nell’ordine i 2.7 Elio Testi, Daniel Tonucci, Beniamino Savini, Gabriele Sgroi, Rafael Capacci, Riccardo Muratori, Simone Piraccini, Andrea Rondoni, Marco Caporali, Francesco Yosiof Testori, Nicola Tocci e Luca Grasso.