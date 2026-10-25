Tennis, Montemaggi comanda a Riccione

Al gran finale sui campi del Tc Riccione il campionato Provinciale Over 45 e 55 maschile. Nell’Over 45 finale tra Daniele Mastromattei (Tc Viserba) e Marco Bernardini (Tc Coriano) che si è imposto 3-6, 7-6, 10-6. Semifinali: Mastromattei (3.5)-Ricci 6-2, 5-7, 10-8, Bernardini-Righetti 3-6, 6-3, 10-5.
Nell’Over 55 in finale Marco Gianfrini (Ct Cicconetti) e Pietro Montemaggi (Tc Viserba) che ha vinto 6-2, 5-7, 12-10. Semifinali: Marco Gianfrini (4.1)-Leonardo Bertozzi (3.4, n.2) 6-4, 6-4, Pietro Montemaggi (3.3, n.1)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-3.