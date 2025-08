Tennis, Montemaggi-Briolini finale al Ct Rimini

Alle battute finali sui campi del Ct Rimini il torneo Veterani per Over 45-55-65 e Lady 40. Nell’Over 45 finale tra Andrea Travaglini (Virtus Bologna) e Stefano Bucci (At Bibbiena). Semifinali: Andrea Travaglini (2.8, n.1)-Micael Montinari (3.4) 6-0, 6-0, Stefano Bucci (3.2, n.2)-Andrea Covezzi (3.3) 5-7, 6-4, 11-9.

Nel tabellone Over 55 la finalissima vede di fronte Pietro Montemaggi (Tc Viserba) e Andrea Briolini (Ct Rimini). Semifinali: Andrea Briolini (3.3, n.3)-Massimiliano Marzagalli (4.1) 6-1, 6-0, Pietro Montemaggi (3.2, n.1)-Davide Coffari (3.4) 6-2, 6-4.

Nell’Over 65 in finale Pasquale Caserta (Ct Fano) e Marino Masi (Tc Riccione). Semifinali: Pasquale Caserta (3.5, n.2)-Adriano Amadio (4.1) 6-2, 6-2, Marino Masi (4.1)-Franco Ghedini (3.5, n.1) 6-3, 6-0.

Infine nel tabellone Lady 40 finale tra Jessica Barbieri (Tc Viserba) e Sara Sirena (Ct Cicconetti), il remake della finale del torneo di 3° del Ct Cicconetti vinto da Sara Sirena pochi giorni fa. Semifinali: Barbieri (3.2, n.1)-Manuela Benedettini (3.4) 6-1, 6-3, Sirena (3.2, n.2)-Alice Belli (3.5) 6-0, 6-0.