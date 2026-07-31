Tennis: Montanari, Pellegrini, Mussoni e Baldassarri in evidenza al Torneo del Turista

CERVIA. Procede a suon di risultati il 45esimo Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30”, che propone tre tabelloni dalle grandi dimensioni (tutti limitati ai 2.5), il singolare maschile che vede al via ben 217 giocatori, il singolare femminile con 64 giocatrici al via ed il doppio maschile con 60 coppie. Montepremi complessivo di 1350 euro.
Nei primi match del tabellone di 3° maschile brillano Lorenzo Montanari, Daniel Pellegrini, Gianmaria Mussoni e Maikol Baldassarri.
Tabellone di 3°, 1° turno: Giuseppe Leoncini (3.5)-Massimo Castori (4.1) 6-0, 6-0, Emanuele Matteucci (3.5)-Enrico Rossi (4.2) 6-4, 1-6, 10-8, Luca Filippi (3.5)-Tomas Morini (4.3) 6-2, 6-2, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Paolo Pianesani (4.1) 6-2, 6-0, Lorenzo Baldini (4.1)-Francesco Montebugnoli (3.5) 6-2, 6-1, Davide Fagioli (3.5)-Andrea Marcucci (4.1) 6-4, 6-2, Tommaso Pangrazi (4.5)-Andrea Caniato (3.5) 7-6 (4), 5-7, 10-7, Alessandro Falzoni (4.2)-Edoardo Baccini (3.5) 6-3, 3-6, 10-1, Pietro Reggiani (3.5)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 5-7, 7-6 (3), 10-8, Mattia Foschi (3.4)-Thomas Carroli (4.2) 6-3, 6-2, Matteo Coppini (3.4)-Nicola Xella (4.5) 6-1, 6-1, Giorgio Zignani (3.4)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-0, 6-1, Lorenzo Montanari (4.1)-Lorenzo Paioni Lucini (3.5) 7-6 (4), 0-6, 12-10, Daniel Pellegrini (3.5)-Pier Luigi Bertozzi (4.1) 6-1, 6-2, Davide Quinto Cattoni (3.4)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-2, 6-1, Giorgio Vocaturo (4.2)-Matteo Borghetti (3.4) 6-4, 6-1, Federico Pizzinelli (3.4)-Athos Nicocelli (3.4) 6-1, 6-4, Andrea Ancarani (3.4)-Andrea Stoppa (3.4) 6-2, 6-2, Gianmaria Mussoni (3.4)-Andrea Covezzi (3.4) 6-3, 3-6, 10-7.
2° turno: Maikol Baldassarri (3.4)-Umberto Baldini (4.4) 6-2, 6-3.
Nel singolare femminile turno di qualificazione: Martina De Feo (4.4)-Valeria Battistelli (4.1, n.2) 6-0, 6-0.
Tabellone di 3°, 1° turno: Elisabetta Dallari (4.1)-Alessia Rocchi (3.5) 3-6, 6-2, 13-11, Greta Bighini (4.1)-Martina Breviglieri (3.5) 6-3, 6-4. 2° turno: Isabella Lama (3.5)-Beatrice Ficociello (3.4) 6-3, 6-1.
Notevole la partecipazione al doppio maschile. 1° turno: Caniato-Morisi b. Regazzoni-Coppini 6-7 (4), 6-4, 10-4, Ravera-Borghetti (n.6) b. Sabatini-Tedeschi 6-3, 6-1, Fabbri-Galizzi b. Foschi-Fiori 6-4, 3-6, 11-9, Pambianco-Maccaferri b. Blatti-Pacchioni (n.7) 7-5, 4-6, 10-3, Rossi-Delle Site (n.4) b. Di Lorenzo-Romagnoli 6-2, 6-3, Covezzi-Tappi b. Biasi-Fiume 6-0, 6-2, Spighi-Flamigni b. Valli-Morini 7-6 (4), 6-3. Turno di qualificazione: Folli-Liverani (n.3) b. Cattoni-Marcucci 6-3, 6-2, Gianluca e Ludovico Zammarchi b. Gentile-Sarti 6-4, 6-1, Celli-Ancarani (n.5) b. Fabbri-Galizzi 6-3, 6-3
Si qualificano anche Rossi-Delle Site (n.4) e Ramponi-Duranti.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi e terrà banco fino alle finali del 16 agosto.