Tennis, Montaguti, Zattini, Crepaldi avanti a Meldola

Primi match nel torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. Si tratta della 9° edizione del torneo “Città di Meldola”. Subito a segno, tra altri, Marco Montaguti, Alberto Zattini, Danilo D’Altri e Cristian Crepaldi.
Primo turno: Marco Montaguti (4.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 4-6, 6-0, 10-5, Alberto Zattini (4.2)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-4, 7-6 (5), Danilo D’Altri (4.2)-Natan Cedioli (4.2) 6-4, 6-3, Alessandro Nanni (4.2)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-0, 6-1, Gabriele Iudica (4.2)-Stefano Marcheselli (4.2) 1-6, 6-4, 10-7, Raffaele Mazzoli (4.2)-Davide Bernabini (4.2) 7-5, 6-1, Cristian Crepaldi (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 2-6, 11-9.