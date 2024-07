Tennis, Mondardini alza il trofeo a Torre Pedrera

Riccardo Mondardini ha vinto il torneo di 3° organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il portacolori del Ct Cesena ha battuto in semifinale il n.1 del seeding, Massimiliano Angeli 6-3, 4-6, 10-7 e in finale il n.6 del tabellone, Andrea Battazza (Gt Rivazzurra), 3-6, 6-4, 11-9. Semifinale: Battazza-Marco Manzaroli (3.4, n.2) 6-3, 7-6. Ottavi: Massimiliano Angeli (3.4, n.1)-Andrea Covezzi (3.5) 6-3, 6-2, Niccolò Santi (3.4, n.8)-Luca Blatti (3.4) 3-6, 6-4, 10-8, Bruno Rossi (3.5)-Paolo Gori (3.5) 6-0, 6-2, Andrea Battazza (3.4, n.6)-Micael Montinari (3.4) 6-1, 6-4, Marco Mazza (3.4, n.3)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-3, 7-5. Quarti: Angeli-Santi 1-6, 7-5, 10-7, Riccardo Mondardini (3.5)-Bruno Rossi (3.5) 7-6, 6-0, Battazza-Mazza 6-3, 7-6, Marco Manzaroli (3.4, n.2)-Andrea Borghetti (3.4) 6-3, 6-2.