Tennis, Molinari e Vernice vincono a Pinarella

E’ terminato il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Nel maschile finale tra Mattia Maini (Siro Tennis Bologna) e Pietro Molinari (Ct Casatorre) che si è imposto 6-4, 6-4, nel femminile successo di Anita Vernice (Nettuno Tc Bologna) in finale su Stefania Ciucci (Country Club Bologna) per 6-1, 6-0.

Maschile, quarti: Simone Balzani (4.1)-Andrea Samorì (4.1, n.1) 6-3, 6-2, Mattia Maini (4.1, n.4)-Mirco Tieghi (4.3) 4-6, 7-5, 10-4, Pietro Molinari (4.1, n.6)-Lorenzo Gemignani (4.1, n.3) 6-1, 6-4, Alessandro Nanni (4.3)-Kevin Roda (4.4) 6-3, 6-0. Semifinali: Maini-Balzani 6-4, 6-2, Molinari-Nanni 6-4, 6-3.

Femminile semifinali: Stefania Ciucci (4.1, n.2)-Giulia Ravaioli (4.2) 6-4, 6-2, Anita Vernice (4.1, n.1)-Daniela Benedettini (4.3) 6-1, 6-3.