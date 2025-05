Con la vittoria di Paola Verlengia si è concluso il torneo di 4° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. In finale la portacolori del CT Baia Pesaro ha battuto 6-3, 6-4 Emma Molinari (Tc Viserba). In semifinale la 4.1 Emma Molinari, testa di serie n.5, ha battuto 5-7, 6-3 e ritiro la 4.3 Daniela Morigi, mentre la 4.3 Paola Verlengia si è imposta per 4-6, 6-1, 10-2 sulla 4.2 Claudia Crescentini (Tc Coriano).