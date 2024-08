Tennis, Mistri vince il torneo di Russi - Gallery

C’è la firma di Fabrizio Mistri in calce al torneo nazionale di 4ª categoria maschile organizzato dal Russi Sporting Club e andato in scena da sabato 10 a mercoledì 21 agosto (41 gli iscritti in gara). Il 52enne portacolori del Centro Sportivo La Raquette, partito addirittura dalla sezione iniziale per non classificati (ha ripreso solo in questa stagione l’attività agonistica dopo diversi anni di stop: in passato era arrivato ad essere C2 nelle graduatorie federali), è stato protagonista di un autentico percorso netto da applausi, aggiudicandosi qualcosa come otto incontri con avversari meglio classificati senza lasciare per strada alcun set.

Dopo aver superato 7-5 6-2 in semifinale Gabriele Minichini Cagnin (4.4), giocatore del circolo organizzatore comunque protagonista di un brillante torneo, facendo valere il suo completo bagaglio tecnico nel match che assegnava il trofeo Mistri si è imposto con identico punteggio su Luca Devincenzi (4.4, Ct Casatorre), qualificatosi per la finale prevalendo di misura, con il punteggio di 6-0 1-6 10-8, su Loris Pasini (4.1, Ct Meldola), numero 8 del seeding.

La premiazione è stata effettuata da Marco Foschini, presidente del club, e dal giudice arbitro Paride Gordini.

La ricca stagione organizzativa del Russi Sporting Club prosegue ora con una tappa del circuito amatoriale TPRA ‘Road to Coppa Davis Prequali IBI25’ che prevede singolare e doppio femminile Expert Level in programma nella giornata di sabato 24 agosto sui campi in terra battuta del circolo di Largo Bersaglieri.

Intanto è già partito il conto alla rovescia per il tradizionale torneo Open “Fira di Sett Dulur di Russi” maschile e femminile, in calendario dal 31 agosto al 17 settembre. Per le iscrizioni c’è tempo fino alle ore 12 di giovedì 29 agosto sul sito web della FITP.