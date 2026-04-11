Tennis, Miserocchi, Ceccarelli, Monti in tabellone al “Borghetti”

Avanza il Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Ct Cervia, torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Francesco Miserocchi, Davide Ceccarelli, Giovanni Maria Monti e Frederic Raffini. Tabellone di 4° categoria, turno di qualificazione: Loris Pasini (4.1, n.6)-Gianni Masotti (4.2) 6-1, 1-0 e ritiro, Francesco Miserocchi (4.2)-Andrea Bernardi (4.1, n.1) 3-6, 4-3 e ritiro, Davide Ceccarelli (4.1, n.2)-Christian Lupone (4.3) 6-1, 6-2, Giovanni Maria Monti (4.1, n.3)-Antonio Lupone (4.3) 6-0, 6-0, Claudio Fantini (4.1, n.4)-Enrico Bosi (4.3) 7-6, 6-3, Dario Matteucci (4.3)-Marco Schiavo (4.1, n.5) 7-5, 6-1, Lorenzo Pistocchi (4.1, n.7)-Giulio Macori (4.2) 6-2, 6-3, Matteo Borghetti (4.4)-Massimo Castori (4.1, n.8) 6-2, 6-0, Francesco Fabbri (4.3)-Marcello Piccinini (4.1. n.9) 7-5, 6-3, Federico Melli (4.1)-Ciro Donnarumma (4.1, n.10) 7-6, 6-2, Giovanni Zardi (4.1)-Giulio Casadei (4.1, n.11) 6-0, 6-0, Nicola Tassinari (4.1)-Daniele Miani (4.1, n.12) 6-1, 6-3, Davide Faoro (4.1)-Gabriele Guerrini (4.1, n.13) 7-5, 6-1, Frederic Raffini (4.2)-Pietro Martines (4.1) 6-3, 6-2.