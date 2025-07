Tennis, Miriam Samorì vince al Ten

Alle battute finali sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16, maschile e femminile, il trofeo “Tennis Fun Rimini”. Nell’Under 14 maschile successo di Francesco Ludovico Cordero Di Vonzo (Circolo della Stampa Sporting Torino) che ha battuto in finale Tommaso Brandano (n.2), portacolori della Virtus Bologna, per 7-6, 6-1. Nell’Under 14 femminile vittoria di Miriam Samorì (Tc Faenza) che ha piegato Flora Zanzi (Tennix Training Center) 6-4, 2-6, 11-9.

Nell’Under 16 maschile successo di Riccardo Bogdan Pastrav. Il portacolori del Ct Bologna ha battuto in finale Matteo Perdini (n.2) per il forfait di quest’ultimo.