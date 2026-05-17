Tennis: Minotti vince il Memorial Golfarelli di Terza e il “Laghi” vince il la finale regionale “Green” / GALLERY

FORLIMPOPOLI. Finale tra Filippo Minotti e Francesco Bellarmino sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli nel torneo nazionale di 3° categoria maschile. Dopo una gran battaglia ha vinto sui campi di casa Minotti per 7-5, 4-6, 11-9 sul portacolori del Ct Cesena, aggiudicandosi così la seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli”.
In semifinale sia Bellarmino che Minotti avevano passato il turno per il forfait dei loro avversari.
Quarti: Filippo Minotti (3.2, n.1)-Enrico Pompignoli (4.1) 6-4, 6-4, Alessio Argnani (3.2, n.4)-Riccardo Delle Site (3.3) 5-7, 7-6, 10-8, Francesco Bellarmino (3.3)-Luca Battistini (3.2, n.3) 7-5, 2-6, 10-4, Alessandro Monti (3.3)-Filippo Flamigni (3.2, n.2) 0-6, 7-5, 10-4.
Il giudice di gara è stato Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.
Intanto il Tc “Luigi Laghi” ha vinto per 4-1 contro il Ct Rocca Novellara di Reggio Emilia la finale regionale del campionato Green. Un risultato che rimarca la bontà del settore tecnico del Club forlivese diretto dal maestro Thomas Golfarelli.