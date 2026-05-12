Tennis, Minguzzi al 5° turno a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile. Under 14 maschile primo tabellone, secondo turno: Matteo Maggi-Marco Pirini 6-3, 6-3, Lorenzo Casadei-Giulio Enea Barraco 4-6, 6-0, 10-3, Francesco Di Tante-Luigi Floridia 6-1, 6-1, Raffaele Palma-Michele Maria Damascelli 6-4, 6-3. Terzo turno: Davide Bendandi-Nicolò Tudini 3-6, 7-5, 11-9.
Under 16 maschile, primo turno: Filippo Berretti-Francesco De Lorenzi 6-2, 5-7, 10-4, Angelo Gabriel Bernacci-Simone Cantagalli 6-0, 5-7, 10-5. 3 Terzo turno: Massimo Marcolini-Lorenzo Cavessi 6-7, 7-5, 10-5. Quarto turno: Alessandro Minguzzi-Pietro Reggiani 7-6, 2-6, 10-2.