Tennis, Migliori-Bertaccini finale al Cicconetti

Si gioca sui campi del Ct Cicconetti il torneo Veterani. Over 55, turno di qualificazione: Marco Gianfrini (4.1, n.1)-Alberto Grassi (4.5) 6-0, 6-2, Michele Manzaroli (4.3, n.2)-Roberto Meco (4.3) 6-4, 2-1 e ritiro.

Over 65, secondo turno: Francesco Benanchi (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 6-0, 6-2.

Over 70, finale tra Cesare Migliori (Tc Ancona) e Luigi Angelo Bertaccini (Sport Social Club Bagnacavallo) che hanno battuto Gabriele Bravi 6-3, 6-0 e Redeo Biondi 4-0 e ritiro.

Lady 40, secondo turno: Giorgia Mercedes Parente (4.4)-Deborah Pompignoli (Nc) 6-1, 6-2.