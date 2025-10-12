Tennis, Micol Foggia vince singolo e doppio a Verona

Alle battute finali sui campi del Tennis Pineta 2018 a Verona la tappa del circuito nazionale Junior Next Gen, riservata agli Under 10-12-14, maschile e femminile, di singolare e doppio. Nell’Under 10 femminile successo di Micol Foggia in finale su Camilla Lingeri 6-1, 6-2 dopo il 6-1, 6-0 in semifinale ad Anna Anderloni. Doppio, semifinali: Foggia-Arginelli b. Rossoni-Busa 6-2, 6-1. In finale successo su Paganini-Faccincani per 6-2, 7-5.
Nell’Under 12 femminile Anna Foschini ha raggiunto la finale in doppio con Teresa Novello perdendo contro Rebecca Carla Francia-Virginia Cereghini (n.1) 6-2, 4-6, 10-3.
Nell’Under 14 femminile si ferma in semifinale Diamante Campana battuta da Sara Nicole Sitar 6-2, 6-4. Doppio, semifinali: Gazzetti-Campana (n.2) b. Bedran-Beozzo 6-2, 6-2. Finale contro la coppia Matilde Zaccarin-Sara Nicole Sitar (n.1) che si sono imposte 6-3, 6-3.
Nell’Under 14 maschile doppio, semifinali: Agrati-Matti (n.1) b. Vincenzi-Satta 6-3, 6-4.