Tennis, Micol Foggia gran vittoria in Croazia

Bella vittoria per Micol Foggia allo Smrikva Bowl 2026, vero e proprio Mondiale Under 10 che è andato in scena in Croazia. La romagnola ha battuto negli ottavi la svedese Alice Alexandersson 5-3, 4-0, nei quarti la croata Lara Gojceta 4-2, 4-1 in semifinale la turca Mavideniz Celik 4-0, 4-1, poi in finale il successo 5-3, 4-0 sulla croata Bruna Ticic. Il ravennate Tobias Amadori ha esordito battendo 4-0, 4-0 il croato Luka Sekulic, prima della sconfitta 4-1, 4-1 contro il polacco Aleksandr Kolarczyk.