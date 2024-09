Tennis, Michele Vianello e Alessia Ercolino trionfano a Russi

Sono Michele Vianello ed Alessia Ercolino i vincitori dell’Open “Fira di Sett Dulur di Russi”, classico appuntamento maschile e femminile nel periodo della secolare sagra cittadina sui campi in terra battuta del Russi Sporting Club, con montepremi complessivo di 2000 euro. Dopo l’emergenza meteo con le abbondanti piogge che hanno colpito la Romagna costringendo ad interrompere l’attività del circolo e a ritardare la conclusione della competizione, domenica sono andate in scena le finali.

Nella gara maschile (montepremi 1300 euro) ha rispettato fino in fondo il ruolo di principale favorito Michele Vianello. Il 2.3 ravennate (Ct Zavaglia), n.1 del seeding, dopo che in semifinale sul punteggio di 3-6, 7-5, 2-1 aveva avuto via libera per il ritiro del bolognese Manuel Alberto Righi (2.7, Tc Nettuno), nel match clou non ha lasciato scampo a Mattia Bandini (2.5, Tennis Club Faenza), seconda testa di serie, superato 6-1, 6-2 così da iscrivere il suo nome nell’albo d’oro per il secondo anno consecutivo. Bandini si era qualificato per la finale piegando 3-6, 7-5, 6-3, il 2.6 riccionese Jacopo Antonelli (Country Club Molfetta), terza forza del torneo.

Andamento diverso nell’atto conclusivo femminile, dove la 2.6 Alessia Ercolino (Tc Faenza), seconda testa di serie, si è imposta in rimonta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, sulla 2.5 imolese Giulia Tozzola (Alex Rambelli Academy), n.1 del tabellone, che può recriminare per essere stata avanti 4-1 e servizio nella seconda frazione prima di incorrere in un lungo passaggio a vuoto, che ha permesso il ritorno dell’avversaria, brava a rimanere mentalmente nel match e a sfruttare a dovere cambi di ritmo e soprattutto le smorzate. Ercolino aveva raggiunto l’ultimo atto aggiudicandosi per 6-3 6-2 il derby del Tc Faenza con Sandy Mamini, neo allieva della scuola agonistica della Federazione Sammarinese, mentre Tozzola si era sbarazzata per 6-1 6-1 della giovane Maria Luce Ossani (Ct Massa Lombarda).

La premiazione femminile è stata effettuata da Francesca Bentini (ditta Bentasol) con il dirigente Marco Foschini, che poi con Antonio Zangaro e il giudice arbitro Paride Gordini ha presenziato anche a quella maschile, alla quale sono intervenuti la vice sindaca Anna Grazia Bagnoli e l’assessore comunale Gianluca Zannoni, insieme a Gaetano Montanari (Ratio Consulting) e Martina Bandini (Clinica Veterinaria di Russi). “Desideriamo ringraziare tutti i nostri sponsor, il cui apporto è determinante per poter allestire un torneo con questo montepremi, che mantiene viva una lunga tradizione. E contiamo di proseguirla anche in futuro”, le parole di Marco Foschini a nome degli organizzatori.