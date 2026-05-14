Tennis, Miani, Vicari, Casadei in tabellone al Mi.Ma.

Avanza il torneo Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Si qualificano per il tabellone di 3° Daniele Miani, Lorenzo Vicari e Giulio Casadei. Turno di qualificazione: Daniele Miani (4.1, n.2)-Andrea Giuliani (4.4) 6-2, 6-2, Lorenzo Vicari (4.1, n.4)-Marco Martelli (4.2) 6-3, 6-2, Giulio Casadei (4.1, n.3)-Roberto Cerioli (4.2) 6-1, 6-2.
Femminile, tabellone di 3°, terzo turno: Cecilia Rondinelli (3.3)-Eva Raimondi (3.3) 6-3, 6-0. Quarto turno: Bianca Cecchini (3.2)-Elena Fabrizia Campi (3.1) 6-0, 2-6, 10-4, Ginevra Baldazzi (3.2)-Aurora Baldassarri (3.1, n.2) 6-0, 6-0.