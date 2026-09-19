Tennis, Miani al 5° turno a Castelbolognese

Si gioca il secondo tabellone nel nuovo torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Castelbolognese. Tabellone di 4° categoria, 3° turno: Mattia Gaddoni (4.4)-Thomas Chiluzzi (Nc) 6-1, 6-2, Federico Calderoni (4.3)-Gianluca Rava (4.5) 6-4, 6-3, Alessandro Costa (4.5)-Valeriano Fabbri (4.4) 6-4, 6-2, Enrico Lega (4.3)-Filippo Mini (4.5) 6-1, 4-6, 11-9, Luca Gentilini (4.4)-Stefano Roncaglia (4.3) 6-1, 6-1, Filippo Ceroni Rinaldi (Nc)-Gabriele Quercioli (4.4) 6-1, 6-1, Michele Cavina (4.5)-Agostino Bertaccini (4.4) 6-0, 6-1, Raffaele Mazzoli (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 7-5, 6-1.
Quarto turno: Daniele Miani (4.1, n.8)-Marco Carroli (4.3) 6-2, 7-6.