Tennis, Mezzetti, Roman, Masotti avanti alla Buscherini

Avanza sui campi della Polisportiva Buscherini di Forlì il torneo Open maschile, il 1° trofeo “Osteria Da Giovanni” dotato di 1000 euro di montepremi. Nel tabellone di 4° avanzano Oreste Mezzetti, Mathias Roman, Marco Cantagallo e Gianni Masotti. Terzo turno: Filippo Ruggeri (4.2)-Thomas Guidi Zoffoli (4.2) 0-6, 6-2, 14-12, Oreste Mezzetti (4.4)-Antonio Lupone (4.3) 6-2, 6-2, Mathias Roman (4.4)-Luca Cantelli (4.3) 6-4, 6-2, Marco Cantagallo (4.4)-Leone Bertaccini (4.3) 6-2, 6-0, Alessandro Nanni (4.2)-Emanuele Vignoli (4.4) 6-1, 2-6, 10-8, Francesco Peruzzi (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 6-3, 6-4, Gianni Masotti (4.2)-Giovanni Bandini (4.2) 6-4, 6-3.