Tennis, Merli-Pazzaglini la finale a Coriano

Alle battute finali il torneo di 3° categoria organizzato dal Tc Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”. Protagonisti del match-clou, in programma domani dalle 10, saranno Andrea Merli, maestro del Tc Coriano, e Francesco Pazzaglini (Ct Rimini). Nella prima semifinale durata due ore e mezza Pazzaglini, dopo una lunga battaglia, ha avuto la meglio su Francesco Muratori che sul 6-2, 5-4 non ha sfruttato il proprio turno di servizio e ha perso il secondo 7-5. Nel long tie break Pazzaglini ha commesso meno errori e ha chiuso 10-6. Nella seconda semifinale Merli, maestro del Circolo, ha sfidato Ian Gabriel Ferrara istruttore a Coriano fino a maggio scorso. Primo parziale a favore di Ferrara 6-4. Nel secondo set Merli si issava sul 4-1 per poi chiudere 6-2. Long tie-break 5-1 per Ferrara, poi Merli con il suo gioco molto continuo ha ribaltato il tutto e ha chiuso 10-7.