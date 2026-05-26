Tennis, Merli e Bozzi al 5° turno a Misano

Avanza il torneo di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Primo tabellone, 3° turno: Carlo Conti (Nc)-Davide Rocchetta (4.4) 6-2, 6-2, Francesco Verni (Nc)-Francesco Visino (4.4) 6-4, 6-3, Andrea Peruzzini (4.4)-Giorgio Nardini (4.4) 6-2, 6-4, Fulvio Fracassi (4.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 7-6, 6-4, Federico Crisafulli (4.3)-Andrea Tamburini (4.3) 1-6, 6-2, 10-8, Loris Volpinari (4.2)-Pierluigi Giannini (4.2) 4-6, 6-0, 10-4, Alessandro Valentini (4.2)-Luca Pagnini (4.2) 7-6, 3-6, 10-8, Fabrizio Marchini (4.4)-Lorenzo Del Prete (4.5) 6-1, 6-0.
Quarto turno: Marco Merli (4.4)-Giuseppe Neri (4.2) 6-3, 2-6, 10-7, Jacopo Bozzi (4.2)-Andrea Peruzzini (4.4) 6-1, 6-1.