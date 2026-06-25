Tennis, Mercolini regina al Paradiso

Carlotta Mercolini centra il successo sui campi del Centro Tennis Paradiso di Cesenatico, aggiudicandosi il torneo di 3° categoria femminile. Protagoniste del match-clou la giovane ravennate Anna Foschini e Carlotta Mercolini che si è imposta 6-2, 7-6 (5). In semifinale la 3.2 del Ct Zavaglia ha battuto, dopo una lunga battaglia, per 1-6, 6-4, 11-9 la 3.1 Anastasia Lugaresi (n.4). La portacolori del Tc Riccione era approdata all’atto finale battendo 6-4, 6-3 la 3.1 Federica Matteucci, testa di serie n.3.