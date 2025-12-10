Tennis: mercoledì prossimo sarà presentato “Il tennis come mosaico di vita”, il libro sulla storia del Ct Zavaglia

Un appuntamento con un pezzo importante della storia sportiva e tennistica della città di Ravenna. Mercoledì 17 dicembre alle 17, presso il Circolo Ravennate dei Forestieri (Via Corrado Ricci 22), verrà presentato il volume intitolato “Il tennis come mosaico di vita”, dedicato alle attività sportive del prestigioso Circolo Tennis Dario Zavaglia. Il volume racconta quasi 100 anni di storia del Club, dal 1931 al 2025, rappresenta uno spaccato non solo di vita sportiva cittadina, ma nelle sue 307 pagine riccamente corredate da foto, racconta anche lo sviluppo culturale e sociale di Ravenna. E’ stato realizzato da Davide Amadori supportato da Carlo Mingozzi, due punti di riferimento per il tennis ravennate. Amadori è la memoria storica del Circolo, nella sua carriera ha ricoperto con successo un po’ tutti i ruoli, giocatore, dirigente, presidente del Comitato Provinciale Fitp e giudice arbitro. Carlo Mingozzi è stato giocatore di alto livello, ha raggiunto infatti la Seconda categoria, dopo gli studi si è dedicato all’attività imprenditoriale di famiglia, ma ha conquistato il titolo italiano Over 45 di doppio ed attualmente è presidente del Collegio dei Probiviri del Ct Zavaglia.

Alla cerimonia di mercoledì saranno presenti le autorità cittadine, il Consiglio Direttivo del Circolo con il presidente Carlo Licciardi, e una parte della squadra recentemente protagonista in Serie A1. Naturalmente saranno presenti anche gli autori del libro, Davide Amadori e Carlo Mingozzi, e l’evento sarà introdotto e condotto dal giornalista sportivo Alessandro Giuliani.