Tennis, Menichetti vince il Master Regionale Under 14

BOLOGNA. Il Circolo Sport Education di Bologna ha ospitato il Master del Circuito Regionale Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 14 maschile brillante successo di Marco Menichetti. Il portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.4, ha superato in semifinale il n.1 Cesare Biondi per 6-2, 6-2 ed in finale Riccardo Briganti (n.3), portacolori del Ct Massa, nel derby tutto romagnolo, per 6-4, 6-2. Nell’Under 14 femminile da segnalare la bella semifinale colta da Lucrezia Vanni (Tc Faenza), testa di serie n.3, che ha superato nei quarti Martina Guglielmi, prima della sconfitta per 6-0, 6-2 contro Federica Foschi, testa di serie n.2.