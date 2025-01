Tennis: Menichetti, Bonetti, Pastrav e Buriani vincono l’Under 14-16 del Ten Sport Center

CERVIA. Da venerdì a domenica il Ten Sport Center di Pinarella ha ospitato il torneo nazionale Under 14 e 16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. E’ il primo torneo stagionale romagnolo per il settore giovanile ed è stata notevole la presenza. Nel complesso sono stati infatti 98 i giocatori al via nei quattro tabelloni previsti.

Nell’Under 14 maschile successo di Marco Menichetti. Il portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Vincenzo Coppi (n.4) per 4-1, 4-2 ed in finale il beniamino di casa, Diego Gentile (n.2) per 5-4, 4-2.

Semifinali: Diego Gentile-Lorenzo Kapros (n.3) 4-1, 2-4, 7-5.

Nell’Under 14 femminile sale sul gradino più alto del podio Angelica Bonetti. La n.4 del seeding ha messo in fila Marta Bertozzi (n.1) in semifinale per 4-0, 3-5, 8-6 ed in finale Flora Zanzi per 4-0, 5-3. Semifinali: Zanzi-Ioana Bala (n.2) 4-0, 2-4, 8-6.

Nell’Under 16 maschile si è imposto da pronostico Riccardo Bogdan Pastrav (n.1). Il portacolori del Ct Bologna ha messo in fila Geremia Hanau (n.4) per 4-0, 4-2 ed in finale Pietro Tombari (n.2), portacolori del Tc Riccione, per 4-1, 4-0. Semifinali: Pietro Tombari-Giacomo Leone Setti 3-5, 5-4, 8-6.

Nel femminile vittoria di Margherita Buriani (n.1) che ha sconfitto in semifinale Emma Molinari, allieva della Ravenna Tennis Academy, per 4-2, 5-3 ed in finale Paola Israelachvili (Ct Bologna), testa di serie n.2, per 4-1, 4-1.

La giudice di gara è stata Nicoletta Pignato.