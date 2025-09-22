Tennis, Mengozzi va avanti a Vallesavio

Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio”. Si parte con la prima sezione che vede in campo i giocatori Nc-4.2. Secondo turno: Davide Alessandro Gagliardi (4.5)-Luca Bellucci (Nc) 6-1, 6-1, Daniele Casadio (4.5)-Andrea Ambrogetti (4.5) 6-4, 6-1. Terzo turno: Mariusz Borowski (4.4)-Maico Mascheri (4.5) 6-3, 7-6 (8), Carlo Castelvetro (4.4)-Enrico Ravegnini (4.4) 1-6, 6-4, 10-8. Turno di qualificazione: Gianni Mengozzi (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.6) 6-3, 6-1. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate ai 4.1 Flavio Guerrini, Emanuele Battistini, Federico Ricci, Cristian Barasa, Enrico Rossi, Lorenzo Francini.